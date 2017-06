Elia tekent bij nummer twee van Turkije

DEN HAAG - Eljero Elia heeft zijn gewenste transfer te pakken. Basaksehir maakte dinsdag bekend dat het de dertigjarige Haagse aanvaller heeft vastgelegd. De club eindigde het afgelopen seizoen verrassend als tweede in de Turkse competitie en gaat daardoor de voorronde van de Champions League in.

Elia verbond zich dinsdag, nadat hij de medische keuring had doorstaan, voor drie jaar aan de ploeg uit Istanbul. Hij gaat in het oranje shirt van Basaksehir spelen met rugnummer 87, ongetwijfeld een verwijzing naar zijn geboortejaar.

De vleugelspits maakte er na het binnenhalen van de landstitel met Feyenoord geen geheim van dat hij graag nog eens een lucratief buitenlands avontuur wil aangaan. Elia keerde in 2015 terug in de Nederlandse competitie, na veelal roerige jaren bij Hamburger SV, Juventus, Werder Bremen en Southampton. Hij deed toen ook in financieel opzicht een flinke stap terug om zijn carrière in Rotterdam een nieuwe impuls te geven.

Aandeel in titel

Met Feyenoord won Elia in zijn eerste seizoen de KNVB-beker. De linksbuiten maakte in de finale tegen FC Utrecht (2-1) de winnende treffer. De bekerwinst werd dit jaar gevolgd door het kampioenschap. Met negen doelpunten en acht assists had Elia een behoorlijk aandeel in de eerste titel van Feyenoord sinds 1999.

De Hagenaar is na de gestopte Dirk Kuijt de tweede ervaren kracht die verdwijnt uit de selectie van trainer Giovanni van Bronckhorst. Elia had nog een contract voor één jaar bij Feyenoord, dat naar verluidt ruim 1 miljoen euro ontvangt.



