OM: geen vervolging voor dodelijk bootongeluk op Reeuwijkse Plassen

REEUWIJK - Het Openbaar Ministerie stelt geen vervolging in tegen de man die de sloep bestuurde waar de 9-jarige Hugo onder terechtkwam in augustus vorig jaar. De jongen ging met het gezin van een vriendje varen op de Reeuwijkse Plassen, hij viel overboord en werd geraakt door de schroef.

Hugo raakte zwaargewond en overleed in het ziekenhuis. De boot werd bestuurd door de vader van het gezin. Volgens het OM heeft hij niets fout gedaan; het ongeluk is veroorzaakt door een technisch mankement aan de sloep.



Die conclusie trok het OM eerder ook al. Vervolgens kwam de advocaat van de nabestaanden, Sébas Diekstra, met nieuwe getuigen. Die zagen dat de boot werd bestuurd door een klein jongetje. Volgens het Openbaar Ministerie is daar onvoldoende bewijs voor.

Achter het roer

Er zijn 18 getuigen gehoord, van wie er drie een jongen achter het roer hebben zien staan. Het lijkt erop dat de drie getuigen de oudste zoon van het gezin hebben aangezien voor de bestuurder.

Uit onderzoek en getuigenverklaringen blijkt dat de man de boot stillegde, zodat de kinderen konden zwemmen. Twee kinderen, Hugo en een jongetje van 6 lagen achter de boot in het water, zodat ze op een boei achter de boot konden gaan hangen. Toen de man de boot startte, voer hij plotseling achteruit in plaats van vooruit.

'Niet weten'

Uit onderzoek blijkt dat de behuizing van de keerkoppeling van de boot is afgebroken, waarschijnlijk op het moment dat de man de boot in zijn achteruit zette. Toen hij weer startte, voer de sloep dus meteen achteruit. De man kon niet weten dat er iets mis was, vindt het OM.