Man dreigt met mes en zaait onrust in Alphense flat

Foto: Archief

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een man heeft donderdagmiddag voor de nodige onrust gezorgd in een flat aan de Venusstraat in Alphen aan den Rijn. De man had iemand bedreigd met een mes en verschanste zich daarna in een woning. Dat meldt mediapartner Studio Alphen.

De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse om de Alphenaar te arresteren. Agenten met schilden drongen, met assistentie van politiehonden, een appartement binnen. Daar heeft de man zich overgegeven.



