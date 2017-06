Gemeente Den Haag noemt opzeggen huur ADO-stadion 'een nucleaire optie'

DEN HAAG - De gemeente Den Haag noemt het opzeggen van de huur van het ADO-stadion 'een nucleaire optie' waarmee de gemeente zelf de club feitelijk de afgrond in helpt. Dat schrijft wethouder Tom de Bruijn in een brief naar aanleiding van vragen van Groep De Mos over het van de hand doen van het prioriteitsaandeel.

Groep De Mos vroeg zich af of de gemeente het stadion – waar zij eigenaar van is – als drukmiddel heeft gebruikt in de strijd tegen grootaandeelhouder Wang Hui. Dat is niet zo. 'Een voetbalclub zonder stadion kan niet spelen. Los daarvan kan de gemeente contractueel niet op deze gronden de huur opzeggen', is te lezen in de brief.



Een andere vraag gaat over het niet opnemen van de onderhoudsverplichting aan het stadion in de begroting. Groep De Mos vraagt zich af waarom de gemeente geen gerechtelijke stappen ondernomen heeft. 'In het huurcontract staat opgenomen dat wanneer ADO niet voldoet aan haar huurverplichting de gemeente cessierecht heeft op de mediagelden', aldus De Bruijn. 'Concreet betekent dit cessierecht dat wanneer ADO in september de huur niet betaalt, de Eredivisie CV het gehele bedrag, dat in oktober naar ADO zou worden overgemaakt, rechtstreeks naar de gemeente overmaakt.'



‘Oordeel KNVB over begroting kan afwijken van dat van de gemeente’



Op sportief gebied is ADO Den Haag momenteel in afwachting op goedkeuring van de begroting van de KNVB. Wethouder De Bruijn schrijft in zijn brief dat het oordeel van de KNVB kan afwijken van dat van de gemeente. 'De licentiecommissie toetst aan de hand van een vastgestelde lijst van criteria. Mede daardoor kan het oordeel van de KNVB mogelijk afwijken van dat van de gemeente, omdat de gemeente ook oordeelt naar het verhaal achter de cijfers.'



De licentiecommissie van de KNVB informeert ADO Den Haag begin juli over haar bevindingen van de begroting. Wanneer deze is goedgekeurd kan de Haagse club zich gaan versterken met nieuwe spelers.

