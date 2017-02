Sneeuwkanon Snowworld Zoetermeer draait overuren op nieuwe baan

DEN HAAG - Het sneeuwt in Zoetermeer, en hard ook! De sneeuwkanonnen van Snowworld draaien overuren om te zorgen dat de verlengde derde skipiste van Snowworld volgende week zaterdag 15 oktober open kan voor het publiek.

Nu ligt de sneeuw nog niet tot aan de nok, want de witte substantie is nog niet hard genoeg. Daardoor kon de baan niet open op de geplande datum, eind september. 'Door de extreme warmte in de maand september is de sneeuwproductie de afgelopen periode niet optimaal geweest', zegt eigenaar Koos Hendriks tegen Omroep West.De bouw van de langste en steilste piste bij Snowworld begon in mei na tien jaar van gesteggel over de vergunning De protesten waren zelfs zo heftig dat Hendriks meerdere malen overwogen heeft te stoppen met het project. 'Niet één maal, maar meerdere malen had ik geen zin meer in de weerstand.'De baan wordt sneller en langer dan de twee bestaande banen, en is alleen toegankelijk voor gevorderde skiërs. 'Het is echt een rode piste', zegt Hendriks. Bovenaan komt nog een terras, met uitzicht over bijna heel West-Nederland, inclusief Amsterdam en Schiphol.