Droom komt uit voor 11-jarige Cindy-Jane uit Den Haag: ze mag dansen met Justin Bieber

DEN HAAG - Een 11-jarig meisje uit Den Haag mag maandag meedansen tijdens een concert van Justin Bieber in Hamburg. Cindy-Jane Kramer uit het Laakkwartier is door de Canadese superster uitverkoren om samen met drie andere meisjes mee te dansen tijdens het nummer 'Children'.

'Ze moest helemaal gillen en huilen van geluk toen we het vrijdag hoorden,' vertelt de moeder van Cindy-Jane, die er zelf nog wat beduusd van is. Bieber kiest voor elk concert tijdens zijn lopende toernee vier meiden uit die mee mogen doen. De Haagse was te laat om zich op te geven voor het concert in Nederland, maar via YouTube mocht ze auditie doen voor een ander concert 'in de buurt'.De jonge Haagse danst en zingt al sinds haar tweede en ze is helemaal gek van Justin Bieber. 'Tot nog toe gaat het steeds zo dat hij ze mee naar voren op het podium neemt en dan een knuffel geeft. Ik denk dat ze dan flauw valt,' aldus moeder Kramer. 'Ze is uitgekozen uit duizenden meisjes. Maandag om vier uur moeten we in Hamburg zijn, en dan zien we het wel.'De YouTube-auditie van Cindy-Jane:En de e-mail van het management van Justin Bieber met de uitnodiging voor Cindy-Jane: