Omarm Munie: Haagse designer wint Cordaid Challenge

DEN HAAG - De Haagse Omar Munie is vooral bekend om zijn chique (hand)tassenzaak op het Noordeinde. Munie, oorspronkelijk een Somalische vluchteling, heeft recent echter een nieuw project gestart. Van reddingsvesten, gebruikt door vluchtelingen die de oversteek van Syrië naar Europa succesvol hebben gemaakt, maakt hij nu armbanden. Er zijn er al zo'n 3000 verkocht. Met zijn project won hij onlangs de Cordaid Challenge.

De bedoeling van de Cordaid Challenge is om binnenlandse én buitenlandse initiatieven die zich inzetten voor een betere wereld in de spotlights te zetten. Munie won zowel de publieksprijs als de juryprijs. De geldprijs van 10.000 euro gebruikt Munie als investering in zijn project. 'Het is natuurlijk de bedoeling dat heel Nederland een Omarm-bandje heeft,' vertelt de designer.Munie wil dat met het dragen van de armband zichtbaar wordt gemaakt dat je, als drager, 'diversiteit als meerwaarde ziet voor de samenleving.' Hij ontwierp de armband zelf. Het sieraad wordt in Den Haag gemaakt in Munie's Dream Factory, waar hij langdurig werklozen helpt hun talenten te ontwikkelen.Er is brede interesse in Munie's concept. In december berichtte de designer nog via zijn facebookpagina dat de eerste bestellingen uit China geplaatst waren.Met de opbrengst van de armbanden worden vluchtelingenprojecten op Lesbos gesteund.