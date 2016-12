Vrouwen stelen pinpas en plunderen rekening van 95-jarige vrouw

ZOETERMEER - Duidelijke bewakingsbeelden van twee vrouwen die worden verdacht van het stelen van de pinpas van een 95-jarige vrouw uit Zoetermeer. Nadat ze de pincode hebben afgekeken, halen ze ruim 1200 euro van haar rekening.

Het slachtoffer is op dinsdag 7 juni bij Zeeman aan de Promenade in Zoetermeer. Als ze bij de kassa staat, staan er twee jonge vrouwen achter haar. Op camerabeelden is te zien dat één van hen meekijkt op het moment dat ze haar pincode intoetst. Zodra dat is gebeurd pakt de vrouw haar telefoon, vermoedelijk om de code in te toetsen. Even later wordt er ruim 1200 euro van haar rekening gehaald bij een geldautomaat aan de Luxemburglaan in Zoetermeer.Op de beelden van de pintransacties is duidelijk te zien dat het om dezelfde twee vrouwen gaat. Eén van hen pint het geld en de ander staat op de achtergrond te wachten. Het is niet bekend hoe ze aan de pinpas zijn gekomen. Mogelijk is die al gestolen in de Zeeman op het moment dat de 95-jarige vrouw haar tas laat vallen, maar het kan ook later op een andere plek zijn gebeurd.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem