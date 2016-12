Zwangere vrouw steelt portemonnee van 91-jarige vrouw bij Hema in Monster

MONSTER - Tijdens het winkelen wordt een 91-jarige vrouw het slachtoffer van een zakkenroller. De vrouwelijke dief is zichtbaar zwanger en is duidelijk vastgelegd op bewakingsbeeld.

De 91-jarige is op woensdag 9 november bij Hema aan het Kerkplein in Monster. Ze heeft iets afgerekend bij de fotoservice en haar portemonnee daarna in haar tas gestopt. Even later ontdekt ze dat hij weg is. De camerabeelden worden bekeken en daar is de diefstal op te zien.Twee vrouwen komen samen de winkel binnen. Eén van hen is duidelijk zwanger. Zij gaat in de buurt van het slachtoffer staan en op het moment dat zij een aantal producten bekijkt, slaat ze toe. Ze maakt de tas open en haalt de portemonnee eruit. Daarna lopen de vrouwen samen weg. Omdat alleen de zwangere vrouw bij de diefstal is betrokken, heeft het Openbaar Ministerie besloten om de andere vrouw onherkenbaar te maken.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem