Contactloos betaald met uit kleedkamer gestolen pinpas

DEN HAAG - Tijdens een training wordt er ingebroken in een kleedkamer van de Haagse hockeyclub Klein Zwitserland. Er wordt onder andere een pinpas gestolen en daar wordt contactloos mee betaald.

De diefstal vindt plaats op donderdag 15 september tussen 21.00 en 22.00 uur. De kleedkamer is goed afgesloten, maar na de training blijkt dat er een raam is opengebroken. Meerdere leden ontdekken dat er spullen weg zijn: een iPad, drie iPhones, een horloge en een tas van Michael Kors. Ook mist iemand een bankpas.Met die bankpas wordt er dezelfde avond meerdere keren contactloos betaald. Op beelden is te zien hoe een man twee pakjes sigaretten afrekent bij een Albert Heijn To Go in Den Haag. Hij draagt een opvallende rode pet en heeft slippers aan van het merk Adidas. Het is niet duidelijk of de man de daadwerkelijke diefstal heeft gepleegd, maar hij pint wel met de gestolen pas.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem