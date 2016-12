Winkeldief Douglas Zoetermeer wordt gewelddadig als hij wordt betrapt

ZOETERMEER - Parfumerie Douglas in Zoetermeer krijgt te maken met een winkeldief die twee keer langskomt. De tweede keer wordt hij betrapt en dat loopt uit op een worsteling met een beveiliger, die daarbij hard op de grond valt.

De eerste keer dat de dief langskomt bij de winkel aan de Driekant in het Stadshart is op woensdag 9 november. Hij kijkt wat rond in winkel en stopt ongezien meerdere flesjes parfum in zijn jas- en broekzakken. Vervolgens loopt hij de winkel uit met een buit ter waarde van ruim 350 euro.Op vrijdag 11 november is hij terug. Hij stopt opnieuw een flesje parfum in zijn zak en pakt al een tweede fles. Op dat moment wordt hij betrapt door een beveiliger die op de camerabeelden ziet wat de man aan het doen is. Hij spreekt hem aan en vraagt hem even mee te lopen naar het kantoor, om de politie te laten komen.In eerste instantie lijkt het er op de man meewerkt. Maar plotseling geeft hij de beveiliger een duw en rent weg. De beveiliger probeert de man nog tegen te houden, maar tijdens een worsteling belandt hij op de grond. De dief rent vervolgens weg, opnieuw met een flesje parfum.Het gaat om een lange, blanke man van 25 tot 27 jaar oud. Hij heeft een ringbaardje, draagt een korte rode jas, een spijkerbroek en blauwe schoenen met een witte zool. Verder heeft hij een blauwe pet op met de opdruk ‘New York’.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem