Snorbrommer gestolen uit parkeergarage Zeestraat Noordwijk

De verdachte. Beeld: Politie

NOORDWIJK - De eigenaar van een Tomos snorbrommer ontdekt op een ochtend dat zijn voertuig is verdwenen. Uit camerabeelden blijkt dat hij midden in de nacht is gestolen uit de parkeergarage van het appartementencomplex aan de Zeestraat in Noordwijk.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 20 december. Meer zaken zijn hier te vinden.



Op de beelden is te zien dat een man op zaterdag 5 november om 02.10 uur de garage binnengaat. Hij verdwijnt uit beeld, maar duikt een half uur later weer op als hij met de snorbrommer de garage uit loopt.



Herkent u de man?



Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op

Door: Team West