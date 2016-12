West Wekker: Resultaat onderzoek rubberkorrels en warme natte kerst

REGIO - Goedemorgen! De voetballers genieten van de winterstop, maar in onze regio is er nog genoeg voetbalnieuws. Niet alleen over ADO Den Haag, maar ook over kunstgras en het 'nieuwe' Kranenburg. En we vertellen je wat het weer wordt tijdens de kerstdagen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceert vandaag het onderzoek naar het effect van sporten op kunstgrasvelden met de rubberkorrels.De Chinese eigenaar van ADO Den Haag, Wang Hui, wordt tijdelijk geschorst als voorzitter van de raad van commissarissen (RvC) van de club. Dat heeft de ondernemingskamer gistermiddag besloten. Ook worden de aandelen van United Vansen (UVS) tijdelijk overgedragen aan een onafhankelijk beheerder.Gooi de slee maar weer in de kast, want sneeuwliefhebbers hebben opnieuw pech: tijdens Kerstmis ziet het er 'hartstikke groen' uit. Daarnaast wordt het te warm voor de tijd voor het jaar en regent het van tijd tot tijd. Dat zegt onze weerman Huub Mizee.Sinds gisteravond 19.00 uur bestaat voetbalclub Kranenburg weer. In 2005 ging de Haagse club na een fusie op in Haaglandia. Kranenburg 2.0 - dat officieel vv Kranenburg gaat heten - is een initiatief van voormalig Haaglandia-directeur John van Kuijeren. Over de nieuwe voetbalclub zegt hij: 'Kranenburg heeft niets met Haaglandia te maken. We willen een gezellige en financieel gezonde club zijn.'Organisaties van kerstmarkten in Den Haag en Leiden overleggen met politie, gemeente en brandweer over eventuele veiligheidsmaatregelen na de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn. Hierbij vielen gisteravond twaalf doden en zo'n 48 gewonden nadat iemand met een vrachtwagen op mensen inreed.Vandaag krijgen we vrij veel zon en het wordt zo'n 3, 4 graden.In de laatste aflevering van Team West van dit jaar is onder meer aandacht voor:• Twee jonge vrouwen die de rekening van een 95-jarige Zoetermeerse vrouw plunderden. Ze kijken eerst haar pincode af en krijgen daarna ook haar pas te pakken. Hier zijn duidelijke beelden van.• De diefstal van een portemonnee van een 91-jarige vrouw bij Hema in Monster. De vrouwelijke dief is zichtbaar zwanger.• Een inbraak in de kleedkamer van de Haagse hockeyclub Klein Zwitserland. Later wordt er contactloos betaald met een pinpas die is gestolen.• De resultaten van 2016. Dankzij tips van kijkers zijn veel zaken opgelost.