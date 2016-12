West Wekker: Vondelingenkamer opent in Den Haag en Barney door in WK darts

Vondelingenkamer. (Foto: Jop Goslinga)

REGIO - Goedemorgen! Houd je niet van donkere dagen? Dan is er goed nieuws. Na vandaag worden de dagen weer langer. Tijdens deze kortste dag van het jaar wordt in het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag een vondelingenkamer geopend en debatteert de raad in Voorschoten over de financiële situatie. Dat en meer lees je in de West Wekker van woensdag 21 december.

1. Juliana Kinderziekenhuis krijgt vondelingenkamer

Het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag opent vandaag een vondelingenkamer bij het HagaSpoedplein aan de Leyweg. De kamer is speciaal voor ‘radeloze’ moeders die hun baby op een veilige plek te vondeling willen leggen.



2. Extra raadsvergadering in Voorschoten over financiële situatie

De financiële malaise van Voorschoten is voor de gemeenteraad reden om vanavond een extra vergadering in te gelasten. Donderdagavond werd bekend dat het provinciebestuur van Zuid-Holland Voorschoten onder preventief begrotingstoezicht heeft gesteld.



3. Mannen die Pegida-demonstratie wilden verstoren horen straf

Twee mannen die in april een demonstratie van Pegida wilden verstoren, horen vandaag óf en welke straf ze krijgen van de rechter. Het Openbaar Ministerie



4. Raymond van Barneveld door naar tweede ronde WK darts

Barney wordt vandaag vast met een blij gevoel wakker. De Haagse darter bereikte gisteravond de tweede ronde van het WK darts in Londen. In de eerste ronde versloeg hij de Brit Robbie 'Kong' Green.



Het weer: De bewolking neemt verder toe en in de middag valt er wat regen. Het wordt zo'n 6 graden.



Vanavond op TV West

Omroep West presenteert de eerste documentaire gemaakt met een smartphone van documentairemaker Anita Janssen: 'Mien Abdoela, koningin Van De Weggeefwinkel'. Al tien jaar bestiert Mien Abdoela samen met dertig vrijwilligers de Weggeefwinkel in het Haagse Laakkwartier. Een winkel die materiële spullen een tweede leven geeft. De documentaire laat zien dat mensen met een minimuminkomen dankzij initiatieven zoals de Weggeefwinkel toch een klein beetje perspectief krijgen. Maar het laat ook de keerzijde zien, de hebberigheid van sommige mensen die niets hebben.



'Mien Abdoela, koningin van de Weggeefwinkel' is vanavond vanaf 17.00 uur en elk heel uur daarna te zien. En natuurlijk zijn uitzendingen altijd terug te zien op onze website.

