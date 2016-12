West Wekker: Cultuurcomplex uitgesteld en een prachtig filmpje van Den Haag

Den Haag - Goedemorgen. Kijk jij ook al uit naar de feestdagen? Nog even twee daagjes werken en dan mogen we lekker genieten van het weekend en de kerstdagen. Maar vandaag vooral nog even het nieuws volgen en dat doe je uiteraard met een nieuwe West Wekker. Fijne dag!

Zo'n 15 bewoners van een flat aan de Burgemeester Velthuijsenlaan in Leidschendam hebben de nacht elders doorgebracht. In de flat werden in de nacht van woensdag op donderdag een aantal vaten met chemicaliën aangetroffen.Het was al een monsterproject. En nu wordt het ook nog met een jaar vertraagd. Dat komt omdat de welstandcommissie het ontwerp van het cultuurcomplex na twee keer goedkeurde. Hetis overigens nog niet duidelijk of het door de vertraging ook meer gaat kosten. Wethouder Wijsmuller denkt dat het Nederlands Danstheater het eerste onderdeel van het complex worden. Dat zal in januari 2020 worden opgeleverd.Den Haag zoals je het nog niet eerder zag. Wat een prachtige beelden van de mooie stad achter de duinen. In drie minuten neemt Arne Wossink je met een timelapse mee langs de pareltjes van de stad. Die drie minuten kostte hem wel 2,5 jaar om te maken. Maar het reslutaat mag er zijn.Oud-wielrenster Petra de Bruin uit Nieuwkoop is tijdens haar loopbaan jarenlang seksueel misbruikt. Dat zegt de voormalig wereldkampioene woensdagavond in het televisieprogramma Nieuwsuur. 'Ik ben nu 54 en ik heb er nog elke dag heel veel verdriet van', aldus De Bruin, die haar verhaal nog niet eerder deed.Heb je trouwens al meegedaan aan de Omroep West nieuwsquiz? Hoe goed heb jij het nieuws uit onze regio de afgelopen week bijgehouden? Als je iedere dag de West Wekker leest moet je toch een heel eind kunnen komen. Succes!Vannacht viel er wat regen, vandaag is het droger, maar het blijft nog wel bewolkt. De zuidwestenwind nam vannacht af tot overwegend matig en ruimt vandaag naar west. Met een graad of 7 is het wat frisjes.In Van de Kaart loopt Jet Sol in een rechte lijn door de regio. Samen met cameravrouw Annelies Dijkman en geluidsman Kees van de Knaap gaat Jet op pad, dwars door huizen, struinend door straten en ontmoeten ze allerlei mensen. Deze week is Jet. Juist daarom zenden we een speciale editie van Van de Kaart ‘in een kerstjasje’ uit. De lijn loopt door Zoetermeer en begint in de sneeuw in het Buytenpark en eindigt bij Huis-inde-buurt 63 aan de Busken Huethove. Kom vast helemaal in de kerststemming!