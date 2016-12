West Wekker: Geen treinstaking en politici lakken nagels voor het goede doel

REGIO - Goedemorgen! Ga je vandaag met de trein? Dan heb je geluk! Machinisten en conducteurs wilden vandaag eigenlijk gaan staken maar de rechtbank heeft gisteren besloten dat dat niet mag. Of ze daar ooit lak aan zullen hebben moet nog blijken, wie wel lak hadden waren veel politici in Den Haag. Zij lakten hun nagels voor de Glazen Huis-actie van de ernstig zieke Tijn (6).





Machinisten en conducteurs mogen vrijdag niet staken. Dat heeft de rechtbank in Breda donderdag besloten in een kort geding dat was aangespannende door de NS, ProRail en Rover. Machinisten van vakbond VVMC wilden vrijdag actie voeren tegen het zogenoemde rondje rond de kerk, het steeds maar weer rijden op vaste trajecten.Een inzamelingsactie van de ongeneeslijk zieke Tijn al bijna 1 miljoen euro opgeleverd voor 3FM Serious Request. Ook op het Binnenhof in Den Haag barstte het donderdag van de gelakte nagels voor het goede doel. Politici als Geert Wilders (PVV), minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders (PvdA), Jesse Klaver (GroenLinks), Marianne Thieme (Partij voor de Dieren), Tunahan Kuzu (DENK) en Kees Verhoeven (D66) sloten zich aan bij de actie.Den Haag organiseert in juni 2017 twee volleybalevenementen tegelijk. Zowel de beachvolleyballers als de zaalvolleyballers zijn tussen 15 en 18 juni actief op de gloednieuwe sportcampus in het Zuiderpark, waaraan momenteel de laatste hand wordt gelegd.De 10-jarige Mohammed uit Leiden stal de harten van veel kijkers nadat hij aan Omroep West liet weten te twijfelen over of hij met zijn Marrokkaanse achtergrond wel ooit een journalist zou kunnen worden. Hij is nu bezig met het maken van zijn eigen documentaire die antwoord moet geven op die vraag. De jonge journalist mocht voor zijn meesterwerk nu ook zijn idool, Ali B, het hemd van het lijf te vragen.Een bus, 40 gezellige West-fans, een Duitse kerstmarkt en onze goedlachse presentator Johan Overdevest. Dát zijn de ingrediënten van het heerlijke kerstige programma ‘Rauzen in Oberhausen… mit Johan’! Het hele gezelschap stapte op 3 december in de kersbus richting Oberhausen. En dat bracht een ‘n hoop gezelligheid met zich mee, die onze camera’s vastlegden. Een programma met een lach en een traan. Kijken dus!Na de verwachtte mist komt er nog wat zon, maar er zal ook bewolking zijn. De ZW-wind neemt toe en wordt aan zee later krachtig. Het wordt zo'n 7 graden.