Kunstwerk vernield in Leiden; 'Zieke actie'

LEIDEN - Een kunstwerk van de Leidse kunstenares Vlindertje Smit is dit weekend kapot gemaakt en besmeurd met ketchup. Een 'zieke actie', vindt Vlindertje. Ze is op zoek naar de dader(s).

In de nacht van zaterdag op zondag is het kunstwerk 'Please' in het Kunstcentrum op de Leidse Haagweg vernield. 'Er is met grof geweld een schapenpoot losgebroken en gestolen', schrijft Vlindertje op haar Facebookpagina . Ook is een bierblikje achtergelaten op het vernielde kunstwerk.Ze heeft aangifte gedaan bij de politie en is op zoek naar mensen die iets gezien hebben.Het kunstwerk gaat over hulpeloosheid en slachtofferschap, aldus Vlindertje op haar website . 'Een schaap dat op zijn rug ligt, gaat dood zonder hulp.'