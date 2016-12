Auto's Ingenhouszstraat en Brinckerinckstraat Den Haag in vlammen op

Het vuur bij de auto aan de Ingenhouszstraat werd rond 01.00 uur ontdekt. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Een auto aan de Ingenhouszstraat in het Laakkwartier in Den Haag is in de nacht van maandag op dinsdag in vlammen opgegaan.

Het vuur werd rond 01.00 uur ontdekt. De auto is compleet verwoest en is door een berger getakeld.



Dinsdagochtendvroeg brandde een tweede auto uit, aan de Brinckerinckstraat in de Haagse Moerwijk. Ook deze auto was niet meer te redden. Deze auto was vlak naast een huis geparkeerd. De bewoners van dat huis zijn erg geschrokken.



