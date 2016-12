Kranenburg praat met Erasmus over gebruik velden na doorstart

DEN HAAG - Kranenburg, dat volgend voetbalseizoen een doorstart maakt, gaat waarschijnlijk voetballen op het terrein van Erasmus. Met die club is het nieuwe bestuur van vv Kranenburg - zoals de nieuwe club gaat heten - in gesprek. 'Maar er zijn nog een paar clubs waar we mee praten', benadrukt voorzitter Henk de Haas.

Kranenburg gaat voetballen in een wit shirt met een V. Zo zag het Kranenburgshirt er vroeger ook uit.Na een fusie ging Kranenburg in 2005 op in Haaglandia, maar die club hield in augustus op te bestaan. Haaglandia vroeg faillissement aan nadat de gemeente het contract opzegde na een huurachterstand van 78.000 euro.In het bestuur van het nieuwe vv Kranenburg komen verschillende namen terug van het voormalige Haaglandia, weet Haaglandenvoetbal.nl . Het gaat om Henk de Haas (voorzitter), Caroline Verstraate (secretaris) en Krijn de Graaf (in het verleden al een penningmeester bij Haaglandia en nu terugkerend in die functie bij vv Kranenburg). Verder treden Loek van Driel (technische zaken) en Remo Oudshoorn (jeugdzaken) tot het bestuur toe . Ook zij hadden al een relatie met Haaglandia of één van haar voorgangers.