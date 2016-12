'Zijn ervaring kan me helpen', Richard Krajicek nieuwe coach tennisser Milos Raonic

Richard Krajicek

DEN HAAG - Richard Krajicek gaat aan de slag als coach van de Canadese tennisser Milos Raonic. De nummer drie van de wereld maakte dat bekend via Instagram. 'Ik weet zeker dat Richard met zijn ervaring en als Wimbledonkampioen me kan helpen om mijn nieuwe en hogere doelen voor 2017 te bereiken', schreef Raonic.

De 25-jarige Canadees verbrak onlangs de samenwerking met de Spaanse ex-tennisser Carlos Moya, die afgelopen seizoen als zijn coach fungeerde. Raonic beleefde een persoonlijk topjaar, waarin hij de finale van Wimbledon haalde en klom naar de derde plek op de mondiale ranglijst.



Met Hagenaar Krajicek aan zijn zijde hoopt Raonic komend seizoen zijn eerste grandslamtitel te veroveren. Krajicek en Raonic werkten afgelopen seizoen al heel even samen, maar toen kwam het niet tot een akkoord. Nu gaat de 45-jarige Hagenaar wel als coach van de Canadees aan de slag.





Door als toernooidirecteur



Krajicek blijft daarnaast de komende drie jaar toernooidirecteur van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam.



'Deze twee banen zijn voor mij een ideale combinatie', zegt Krajicek. 'Ik liep al even rond met de ambitie om te gaan coachen en om dan aan de slag te kunnen met een topspeler als Milos Raonic is natuurlijk een mooie kans. Dat Rotterdam Ahoy daarnaast het vertrouwen uitspreekt om de komende jaren met me door te willen maakt het compleet. Ik heb al eerder gezegd dat dit, na zelf spelen, de mooiste baan in tennis is.'





