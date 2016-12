Pokémonterreur levert Den Haag niets op, geen woord van het jaar

Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - Pokémonterreur is niet uitgeroepen tot woord van het jaar. Die eer ging dinsdag naar 'treitervlogger'. Dit is een videoblogger die filmpjes maakt van zijn vrienden terwijl ze rottigheid uithalen en waarbij de blogger ze zelfs stimuleert. Een voorbeeld is Ismail Ilgun, berucht om zijn opruiende video's uit de wijk Poelenburg in Zaandam.





De hype rond het Pokémon Go-spel leidde met name in Den Haag tot veel problemen. Hele drommen mensen kwamen naar Kijkduin om de digitale beestjes te vangen op hun mobiel. Het was



Dikke Van Dale



Het woord van het jaar is een initiatief van de Dikke Van Dale. Vorig jaar werd 'sjoemelsoftware' woord van het jaar.



