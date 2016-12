RIVM: 'Voetballen op kunstgras met rubberkorrels is veilig'; sportclubs en gemeenten opgelucht

REGIO - Voetballen op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubberkorrels is geen probleem. De korrels zijn niet gevaarlijk, concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na maanden onderzoek.

Verscheidene wetenschappers vonden het spelen op velden met kunstgraskorrels onverantwoord omdat die korrels stoffen zouden kunnen bevatten die kankerverwekkend zouden zijn. He t RIVM heeft nu geconcludeerd dat er weliswaar stoffen in het rubber zitten die kanker zouden kunnen veroorzaken maar dat er zo weinig uitkomt dat dat geen risico vormt . Dit bevestigt een woordvoerder van het RIVM na berichtgeving in De Telegraaf.Dit najaar ontstond er na een uitzending van Zembla ophef over het gebruik van het rubbergranulaat, vermalen autobanden, op de kunstgras voetbalvelden. Veel voetbalclubs, ook in onze regio , overwegen om de kunstgrasvelden met rubberkorrels, uit voorzorg te laten vervangen. Vanwege de hoge kosten zijn ze dan veelal wel afhankelijk van overleg met gemeenten.Sportclubs en gemeenten in de regio reageren verheugd op de resultaten van het RIVM-onderzoek. Zij onderschrijven de conclusie dat het 'verantwoord' is om op de 'rubbervelden' te sporten.Ook zijn ze blij dat de velden met het rubbergranulaat niet vervangen hoeven te worden. De gemeente Zuidplas laat dinsdag weten naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek 'niet acuut' tot renovatie van de negen velden over te gaan.