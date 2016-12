Meeste oud-werknemers V&D vinden weer baan

Het toenmalige filiaal van de V&D aan de Haagse Leyweg in 1970 (Foto: W. G. de Wit)

DEN HAAG - Het merendeel van het voormalig personeel van warenhuisketen V&D is weer aan het werk. Volgens uitkeringsinstantie UWV zijn bijna 7000 van de ruim 10.000 oud-medewerkers van het bijna een jaar geleden op de fles gegane winkelbedrijf weer aan de slag.

Vooral de jongere ex-krachten van V&D hebben een nieuwe baan gevonden. Voor veel oudere werknemers is de situatie minder rooskleurig. Van hen had bij de peiling van het UWV begin augustus minder dan een kwart een nieuwe betrekking.



Het grootste deel van het voormalig warenhuispersoneel vond werk in de detailhandel of in de horeca. Andere sectoren waar V&D'ers naartoe gingen zijn de zorg, de zakelijke dienstverlening en de uitzendbranche.



Ook veel banenverlies in onze regio



Ook bij ons in de buurt gingen veel banen verloren. V&D was in onze regio gevestigd in Den Haag, Leiden, Rijswijk, Delft, Gouda, Zoetermeer, Alphen aan den Rijn, Naaldwijk en Leidschendam.