Botsing auto en tram Burgemeester Patijnlaan Den Haag

De auto is zwaar beschadigd. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Een auto is in de nacht van maandag op dinsdag tegen een tram gebotst op de kruising van de Burgemeester Patijnlaan met het Carnegieplein in Den Haag.

Het ongeluk gebeurde rond middernacht. Verschillende politie-, ambulance- en brandweervoertuigen werden opgeroepen. Toen ze aankwamen, stonden er twee mannen bij de auto. Één van hen had een flinke hoofdwond. Hij is in een ambulance verzorgd.



Ook de andere man is onderzocht. Daarna zijn ze met de ambulance naar een ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling.



Door rood



Een berger heeft de auto afgevoerd. De tram kon doorrijden. Vermoedelijk is één van de bestuurders door rood gereden, meldt nieuwssite Regio15.



