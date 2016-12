Kerstuitje Duitsland van Wellant College Boskoop gaat door ondanks aanslag Berlijn

Bij de aanslag kwamen zeker twaalf mensen om en raakten 48 mensen gewond (Foto: ANP)

BOSKOOP - De dag na de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn, hebben leerlingen van het Wellant College in Boskoop een kerstuitje in Keulen gepland staan. Na overleg is besloten deze reis toch door te laten gaan. Al is het programma wel aangepast.

De school nam het besluit om de trip toch door te laten gaan op basis van het reisadvies van het ministerie van Binnenlandse Zaken, vertelt woordvoerder Thijs Vermeulen. 'Maar het uiteindelijke besluit lieten we aan de ouders. Drie leerlingen blijven thuis, 64 gaan wel mee.'



De mentoren en organisatoren hebben leerlingen en ouders maandagavond en dinsdagochtend verteld hoe zij hierin staan. Ze hebben vragen beantwoord en iedereen bijgepraat over de activiteiten.



'Niemand alleen'



'We hebben een aangepast programma', laat Vermeulen weten. 'Leerlingen zouden oorspronkelijk zelfstandig de Dom en een museum bezoeken. Nu hebben we besloten dat iedereen bij elkaar blijft, leerlingen en begeleiders. Niemand is alleen in Keulen.'



