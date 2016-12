Voortvluchtige Katwijker aangehouden: bijna drie jaar de cel in

Foto Richard Mulder

VOORSCHOTEN - Een 42-jarige Katwijker is maandagmiddag in Voorschoten aangehouden omdat hij nog 1080 dagen gevangenisstraf moet uitzitten. Hij werd veroordeeld voor diefstal op zijn werk en kreeg daarvoor een boete van 168.339 euro opgelegd. Omdat hij de geldboete niet betaalde, is deze omgezet in een celstraf van bijna drie jaar.

Het EVA-team van de Haagse politie pakte de man op. Dat team houdt zich bezig met de opsporing en aanhouding van veroordeelden die nog een straf hebben openstaan. De politie-eenheid houdt zich met name bezig met mensen die hun straf lijken te ontlopen.