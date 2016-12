Ernstig ongeluk op A20 tussen Westerlee en Maasdijk, weg weer vrij

Foto: Regio15

WESTLAND - De A20 van Hoek van Holland naar Gouda is dinsdagochtend tussen Westerlee en Maasdijk een paar uur afgesloten geweest. Vlak voor het Westerleeplein gebeurde een ernstig ongeluk tussen twee personenauto's.

Volgens de politie zat iemand bekneld in zijn auto en heeft een van de twee wagens in brand gestaan. Op foto's was een grote ravage op de weg te zien. Er is een traumahelikopter geland. Twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.



Het verkeer richting het Westerleeplein zou over een rijstrook langs het ongeluk worden geleid. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.



Om 12.15 uur was de weg weer vrij.