Kaas centraal bij interactieve attractie 'Cheese Experience' in Gouda

Kaas op een kaasmarkt (Foto: Jacob Lundqvist)

GOUDA - Goudse kaas ruiken, voelen, proeven, maar vooral beleven. Dat is waar het om gaat draaien in de Goudse Cheese Experience. Tenminste, als deze interactieve attractie er komt. De gemeente Gouda doet daar nu samen met de provincie Zuid-Holland onderzoek naar.

Gouda doet het de laatste jaren steeds beter bij toeristen. Op dit moment trekt de kaasstad 800.000 bezoekers per jaar. Het is de bedoeling dat de Cheese Experience dat aantal helpt opkrikken naar 1 miljoen.



Hoe de Experience er precies gaat uitzien is nog niet duidelijk. 'We doen eerst het onderzoek, en laten ons leiden door de resultaten daarvan', aldus een gemeentewoordvoerder tegen Omroep West. 'Het is wel de bedoeling dat het echt een ervaring wordt voor jong en oud. Dus gaming en smaak zullen daar ongetwijfeld deel van uitmaken.'



365 dagen kaas-beleving



Goudse kaas is een nationaal en internationaal bekend product: naast stroopwafels identificeert de stad zich ermee. De gemeente Gouda heeft eerder al het aantal kaasmarkten uitgebreid en het kaas-historisch museum in de Goudse Waag geopend. De bedoeling is met de Cheese Experience een '365 dagen kaasbeleving' te bieden.



Resultaten van het onderzoek naar de animo en haalbaarheid van de Cheese Experience worden verwacht rond maart volgend jaar. Het is volgens de gemeente Gouda de bedoeling om de Experience bij een positieve uitkomst nog in 2017 te openen.