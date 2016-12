Royal Christmas Fair Den Haag: beveiliging aangescherpt, 'je ziet wat je ziet'

DEN HAAG - De beveiliging op de Royal Christmas Fair in Den Haag is dinsdag verscherpt. Er zijn extra bloembakken geplaatst zodat auto's niet kunnen doorrijden en ook loopt er meer politie rond. De aanvullende veiligheidsmaatregelen zijn genomen naar aanleiding van de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn maandag.

Tot de ingreep is besloten na een gesprek tussen de organisatie, gemeente en politie. Over de concrete maatregelen doen de partijen geen mededelingen, maar een verslaggever van Omroep West stelt vast dat er meer bloembakken zijn geplaatst en dat er meer agenten en beveiligers lopen dan de afgelopen dagen.Het overleg werd gehouden vanwege de aanslag maandagavond op de kerstmarkt in Berlijn waar iemand met een vrachtwagen op de stalletjes inreed. Daarbij kwamen twaalf mensen om het leven, tientallen bezoekers raakten gewond.Burgemeester Van Aartsen stelt tegenover Omroep West: 'Wij nemen altijd die maatregelen die nodig zijn voor een veilig en ordelijk verloop van de evenementen in de stad. Wat je ziet is wat je ziet. Verder doen we er geen mededelingen over.'De Royal Christmas Fair op het Lange Voorhout, die donderdag begon en duurt tot en met vrijdag, had vóór de aanslag van maandagavond al verschillende maatregelen genomen tegen eventuele aanslagen. 'Die zijn cosmetisch verwerkt', vertelt organisator Peter Boelhouwer. 'Je ziet niet dat er afzettingen zijn, maar die zijn er wel degelijk.' Hij wijst onder meer op betonnen bloembakken. 'Als je daar met een auto tegenaan rijdt, sta je stil. Als het gaat om vrachtwagens, zet je daar bijvoorbeeld drie van neer. Veiligheid gaat voor alles.'In Leiden overlegt de organisatie van de drijvende kerstmarkt ook met de gemeente en de politie over eventuele aanvullende veiligheidsmaatregelen. Het is nog niet bekend wat uit dit overleg is gekomen.