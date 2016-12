Verdachte overval snackbar Leiden gepakt na tips Team West

LEIDEN - Een 18-jarige man uit Leiden is dinsdagochtend aangehouden omdat hij een snackbar aan het Vijf Meiplein in Leiden zou hebben overvallen. Daarbij werd het personeel bedreigd met een hamer. De politie kwam de man op het spoor na tips van kijkers van het opsporingsprogramma Team West.

De overval vond plaats op zondag 30 oktober tegen sluitingstijd. Twee personeelsleden van het Petit Restaurant Plaza 5 mei waren aan het schoonmaken toen de overvaller binnen kwam. Hij bedreigde hen met een hamer en eiste geld uit de kassa. Nadat hij dat had gekregen, sloeg hij op de vlucht.De verdachte was te zien op bewakingsbeelden. Ondanks dat hij een sjaal voor zijn gezicht droeg, was hij goed herkenbaar. De beelden werden op 22 november in Team West getoond . Dat leverde een aantal tips op, waarbij ook namen werden genoemd. Na verder onderzoek kon de 18-jarige man worden aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord.