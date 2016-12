14-jarige jongen slachtoffer van overval op Haagse supermarkt

DEN HAAG - Precies op het moment dat een 14-jarige jongen even alleen in de supermarkt van zijn oom is, wordt hij overvallen. Een gemaskerde man bedreigt hem met een groot mes en eist geld uit de kassa. Er zijn duidelijke bewakingsbeelden van de overval.

Het doelwit van de overvaller is supermarkt Newroz aan de Leggelostraat in Den Haag. De 14-jarige jongen is zondag 11 december bij zijn oom op bezoek. Even voor 13.30 uur gaat die even weg om iets te halen. Als hij net is vertrokken, komt er ineens een gemaskerde man binnen.De overvaller heeft een masker met een afbeelding van een skelet op en bedreigt de 14-jarige jongen met een groot mes. Hij moet al het geld uit de kassa in een grote rode sporttas doen. De jongen is zo bang, dat hij meteen doet wat de overvaller zegt. Als al het geld in de tas zit, gaat de dader er vandoor.Het gaat om een man van ongeveer 1.75 meter lang. Hij heeft een stevig postuur, maar dit kan ook zo lijken door de dikke jas die hij draagt. Dat is een blauw jack met capuchon. De man heeft een masker in de vorm van een skelet voor zijn gezicht, draagt een donkere broek en zwarte schoenen van het merk Adidas. Ook heeft hij een grote rode sporttas bij zich.Na de overval rent hij rechtsaf de winkel uit, richting de Steenwijklaan. Nog voor het water gaat hij linksaf het voetpad naar de Leyweg. Vanaf daar ontbreekt ieder spoor. De politie is op zoek naar mensen die de man herkennen aan de hand van de beelden of die hem voor of na de overval ergens hebben gezien.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem