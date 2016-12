MET VIDEO: Ontsnapte varkens eten kerstverlichting op in tuintjes aan Rijsbes in Den Haag

DEN HAAG - Onverwachte bezoekers aan de Rijsbes in de Haagse wijk Ypenburg dinsdag. Drie varkens wandelden daar de straat in en richtten een ravage aan.

De kerstversiering in een van de tuintjes heeft het niet overleefd: alle lampjes zijn opgegeten. Ook de tuin zelf heeft schade, het grasveldje is door de hoeven van de dieren omgeploegd.De varkens waren volgens de politie ontsnapt bij een boerderij in de buurt. De eigenaar werd getraceerd. Hij is de varkens op de fiets komen ophalen en heeft ze met een emmertje voer weer mee naar huis gelokt.