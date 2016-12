Meer bezoekers Mauritshuis Den Haag

DEN HAAG - Het Mauritshuis in Den Haag trekt dit jaar 410.000 bezoekers. Dat zijn er meer dan voor de verbouwing en uitbreiding van het museum. Wel zijn het minder bezoekers dan in 2015, toen zo'n 500.000 mensen het Mauritshuis bezochten.

Voor de heropening trok het Mauritshuis gemiddeld 240.000 bezoekers. Dat zijn er nu dus 170.000 meer.'Dit is het eerste normale bezoekersjaar sinds de heropening in 2014', zegt een woordvoerder van het museum. De daling ten opzichte van vorig jaar zou te verklaren zijn door 'het openingseffect'. 'Je ziet dat bij alle heropende musea. De cijfers zijn nu genormaliseerd', aldus de woordvoerder.Hoogtepunten van dit jaar waren volgens het museum de aankoop van het zeldzame bloemstilleven 'Vaas met bloemen in een stenen nis' van Roelant Savery uit 1615, de eerste hedendaagse kunsttentoonstelling 'Verso' van Vik Muniz en het bezoek van Kate Middleton vanwege de tentoonstelling 'Hollanders in huis'