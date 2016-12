Tijdelijke rvc-voorzitter ziet ADO Den Haag als een ‘uitdaging’

DEN HAAG - Ben Knüppe ziet de klus bij ADO Den Haag als een uitdaging. Knüppe is maandag door de Ondernemingskamer aangesteld als tijdelijke voorzitter van de raad van commissarissen (rvc) van de voetbalclub. De Chinese eigenaar Wang is tijdelijk geschorst als rvc-voorzitter. 'De uitdaging is om een oplossing te vinden', zei Knüppe tegen Omroep West.

De maatregel is genomen omdat de Ondernemingskamer eraan twijfelt of er bij ADO het juiste beleid wordt gevoerd. Zo functioneren de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders niet naar behoren, oordeelde de Ondernemingskamer maandag. Knüppe wil niet ingaan op zijn plannen met ADO. 'Ik ben pas 24 uur in functie en ben mij nog aan het oriënteren. Mijn rol is toezicht houden en adviseren. Mogelijk is er heel wat te adviseren en toezicht te houden maar daar ga ik nu nog niets over zeggen. Als er iets nuttigs te zeggen is, dan meld ik mij wel.'Ben Knüppe (1952) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden. Hij was van 1977 tot 2004 advocaat bij verschillende advocatenkantoren. Daarna tot 2010 was hij topman van de Dexia Bank Nederland. De activiteiten van deze bank zijn in Nederland in 2011 gestopt.Knüppe wordt vervolgens geregeld ingeschakeld als adviseur, bewindvoerder of curator van bedrijven in moeilijkheden. Sinds 2010 is hij curator in het faillissement van DSB Bank. Ook leidde hij het onderzoek naar voetbalclub FC Twente die in financiële problemen was geraakt.De Ondernemingskamer heeft naast Knüppe nog een buitenstaander aangesteld. Het gaat om Job van der Have. Hij neemt de aandelen van de eigenaar Wang Hui van ADO per direct over. Ook hier gaat het om een tijdelijke overdracht.Van der Have werkte jarenlang als advocaat en later als 'managing partner' bij advocatenkantoor NautaDutilh. Ook was hij jurist bij de NIBC Bank. Nu is hij onder andere voorzitter van de raad van commissarissen van Olympia Uitzendbureau.Over zijn ervaring als interim bestuurder/commissaris die door de Ondernemingskamer is aangesteld schrijft hij op zijn cv: 'Benoeming door de OK vindt plaats wanneer de besluitvorming in de vennootschap door onenigheid is verlamd en de continuïteit van de onderneming direct of op termijn in gevaar komt. Taak is dan om, liefst in goed overleg maar zonodig door het nemen van beslissingen, de ontstane patstelling te doorbreken.'ADO en de gemeente Den Haag zijn tevreden over de beslissing van de Ondernemingskamer. Het moet ADO bestuurlijke rust brengen. Volgende week woensdag 28 december dient er nog een kort geding tegen ADO-eigenaar Wang Hui. ADO eist daarin dat Wang zijn betalingsverplichtingen nakomt. Deze zaak moet ADO financieel uit de gevarenzone halen.