Ransuil trekt veel bekijks in Zoetermeerse woonwijk

Foto's: Bianca Scheffer - Damen

ZOETERMEER - In een woonwijk in Zoetermeer is het een drukte van belang. In een boom aan de Berliozrode is een ransuil neergestreken. En in zijn gevolg ook een grote groep vogelaars.







Een ransuil is een grote uilensoort en komt in bijna heel Europa voor. Opvallend zijn zijn lange oren. Doorgaans zie je ransuilen in een bos of langs een plas, maar niet in een Zoetermeerse woonwijk.