Straf 'journaaldreiger' Tarik Z. blijft hetzelfde

DEN HAAG - De straf voor Tarik Z. van veertig maanden gevangenisstraf (waarvan 24 voorwaardelijk) voor het 'kapen' van het NOS Achtuurjournaal blijft gehandhaafd. De Journaalkaper was bij de Hoge Raad in cassatie gegaan, maar het hoogste rechtscollege wees dinsdag de bezwaren af.

Volgens de Hoge Raad is een cassatie niet mogelijk omdat er ,,geen rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling'' hoefden te worden beantwoord.De student uit Pijnacker drong op 29 januari 2015 gewapend met een gaspistool de studio van het NOS Journaal binnen om zendtijd te eisen. Hij werd kort na zijn actie overmeesterd.De veroordeelde beklaagde zich bij de Hoge Raad onder meer over de media-aandacht en de vermeende schending van zijn privacy. Volgens de Hoge Raad heeft de Journaalkaper niet duidelijk kunnen maken welke onomkeerbare schade hem is toegebracht.