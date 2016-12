Tennisbanen Zoetermeer veranderen in trampolinehal

ZOETERMEER - 'Het is belangrijk om met de veranderende markt mee te gaan,' vindt Suzanne Rensen, manager van het Racketcentre De Leijens. Dat is de reden dat de tennisbanen binnenkort omgetoverd worden tot trampolinepark. Op 31 december zijn ze voor het laatst open, een paar maanden later opent de trampolinehal al.

In september vierden ze nog hun 35 jarige jubileum, maar Rensen geeft aan dat er al een tijdje problemen zijn: 'Het is niet meer te doen om het bedrijf op deze manier voort te zetten. de tennisbanen staan 80 procent van de tijd leeg.' Er wordt samengewerkt met Jump XL, een keten die trampolinehallen door heel Nederland heeft.Van racketcentre naar trampolinepark lijkt een grote stap, maar dat valt volgens Rensen best mee: 'We hebben nu een fitness gedeelte, dat blijft bestaan en wordt zelfs groter. We gaan ook fitness op de trampolines aanbieden. Het aanbod hiervan verbreedt dus eigenlijk.' In de ochtend zullen er vooral lessen worden gegeven aan volwassenen en in de middag kunnen de kinderen hun plezier op in de springhal.