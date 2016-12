Ambassadrice legt honderd boeken in Den Haag om aandacht te vragen voor vondelingenkamer

DEN HAAG - Ambassadrice Joany Vrolijk van Stichting Beschermde Wieg legt woensdag door heel Den Haag honderd speciale boeken neer. Met het orkest van de engelen vraagt Vrolijk aandacht voor de opening van een vondelingenkamer bij het Juliana Kinderziekenhuis deze dag.

De kamer is speciaal voor 'radeloze' moeders die hun baby op een veilige plek te vondeling willen leggen . In de kamer van 1,5 bij 3 meter kan de moeder anoniem haar baby in een bedje neerleggen. De moeder kan afscheid nemen en een envelop met een uniek puzzelstukje meenemen. Op die manier kan ze later aantonen dat ze de moeder is, als ze zich binnen drie maanden bedenkt.Het boek moet volgens Vrolijk 'verlichting' brengen in de stad Den Haag, die koploper is in het aantal vondelingen. Het orkest van de engelen wordt neergelegd op plekken waar zwervers slapen, het Binnenhof, in winkelstraten, parken en op het centraal station.Vrolijk heeft zich lang ingezet voor een vondelingenkamer in Den Haag en is blij dat het nu zo ver is. 'Helaas wordt een vondeling vaak te laat gevonden', vertelt de ambassadrice. De afgelopen tien jaar werd in Den Haag vier keer een dode vondeling gevonden en twee keer een levende . 'De stad doet nu, dankzij de inspanning van het Juliana Kinderziekenhuis, iets voor deze radeloze vrouwen en hun pasgeborenen.'