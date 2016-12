Haagse Kraaien in nieuwe NachWach: 'Van Rollatorrock naar HedenHaags':

De Kraaien-NachWach (Foto: Marcello's Art Factory)

DEN HAAG - De Haagse rock- en rapformatie De Kraaien wordt vereeuwigd in hun eigen versie van het beroemde schilderij De Nachtwacht. De Haagse NachWach, gemaakt door kunstenaarsechtpaar Marcello en Els, wordt op kerstavond onthuld.

Het kunstenaarsduo hoopt dat het doek leidt tot een serie. 'Van rollatorrock naar HedenHaags', lacht Marcello. In hun atelier hangen op dit moment onder meer doeken met de beeltenissen van David Bowie en Jimi Hendrix, maar het is de bedoeling dat daar meer Haagse grootheden bij komen. 'Ik hoop eigenlijk ook op Di-rect, of Anouk, naast of in plaats van die ouwelullenrock,' aldus de kunstenaar.



Hond



Het schilderij is 1,80 bij 1,50 meter. Alle twaalf leden van de band zijn, poserend als de personen op het originele doek, vereeuwigd. Zelfs de hond van een van de bandleden staat erop.



Op Kerstavond treden De Kraaien op in het Paard van Troje en zal het schilderij “De Haagse Nachwach” officieel worden gepresenteerd. Het doek blijft tot de zomer van 2017 te zien in het Paard. Mocht je flink veel ruimte boven de bank over hebben: het schilderij is te koop. Ook een kleinere print van 50 bij 60 centimeter is verkrijgbaar. Die worden gesigneerd door zowel het schildersduo als de complete band verkocht.