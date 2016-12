WK darts begint voor Van Barneveld: 'Verlang naar de tijd dat ik een tweede Big Mac kon nemen'

DEN HAAG - Raymond van Barneveld maakt zich op voor zijn eerste ronde op het WK darts in Londen. Dinsdagavond mag de Hagenaar aan de bak. Het is tien jaar geleden dat 'Barney' voor het laatst wereldkampioen werd. Hij voelt zichzelf ook fysiek een dagje ouder. 'Op dit soort dagen verlang ik naar de tijd dat ik een tweede Big Mac en friet kon nemen', zegt hij tegen The Mirror.

'Nu moet ik zo voorzichtig zijn dat ik maar één milkshake per dag kan nemen. Het is erg deprimerend, maar je moet naar je lichaam luisteren', gaat hij verder. De tijd waarin hij niet hoefde op te letten, was de tijd toen hij wereldkampioen werd door in de finale Phil Taylor te verslaan, de meervoudig kampioen. 'Toen ik terugkwam in Amsterdam waren er misschien wel 200 fotografen. Het was alsof The Beatles geland waren. Het hele land werd gek.'De tijd dat Van Barneveld als favoriet aan een toernooi begon, is lang geleden. Maar helemaal kansloos voor de overwinning vindt hij zichzelf niet. 'Ik speel erg goed, ik heb het nog steeds in me en ik geloof in mezelf. Ik heb een lastige loting, maar soms gebeuren er wonderen.'