Nederlandse les voor kinderen in nieuwe Alphense Taalklas

ALPHEN AAN DEN RIJN - Kinderen die sinds kort vanuit het buitenland naar de gemeente Alphen aan den Rijn zijn verhuisd, kunnen voortaan terecht bij de Taalklas. Ze krijgen daar intensief les om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen.

'Deze klas is voor kinderen die nog geen jaar in Nederland zijn', vertelt Margriet van Holstein, die de Alphense Taalklas coördineert. 'Het zijn kinderen van zes tot twaalf jaar oud. Ze komen hier op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend om extra onderwijs te krijgen, met name gericht op taal.'Volgens Van Holstein is het belangrijk dat de kinderen de taal snel leren. 'Ze komen natuurlijk hierheen zonder dat ze ook maar een woord Nederlands spreken en hier in de Taalklas is daar alle ruimte voor.'De speciale klassen ontlasten de eigen scholen van de kinderen. Van Holstein: 'Voor scholen is het heftig om deze leerlingen op school te krijgen, want door overvolle klassen hebben zij minder tijd om een nieuwkomer de taal te leren.'De kinderen van de Alphense Taalklas zijn stuk voor stuk gemotiveerd. 'Ze doen het heel goed', vertelt juf Anja van der Krogt. 'Ze werken heel hard. Een deel doen ze op de computer en een deel is lezen en schrijven uit de methodes die we gebruiken.'Het project is dit najaar gestart en duurt in ieder geval twee jaar. Maar de kans is groot dat de klassen daarna worden voortgezet. 'Zolang er kinderen deze kant op komen, dan blijft dit', aldus coördinator Van Holstein.