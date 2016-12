Restaurants in Den Haag en Rijswijk genomineerd voor Restaurant Awards 2017

REGIO - Vijf restaurants bij ons in de buurt zijn dinsdag genomineerd voor de Restaurant Awards 2017. Het gaat om Het Gouden Kalf, HanTing Cuisine en BIT Grill & Café en Waterproef in Den Haag en Niven in Rijswijk.

HanTing in de Prinsestraat is genomineerd in de categorie beste Aziatische restaurant. In de categorie beste wijn dingt Waterproef aan de Doctor Lelykade mee naar de prijs.Nog een restaurant aan dezelfde straat valt in de nominaties. Het Gouden Kalf is genomineerd in de categorie beste prijs/kwaliteit. In de categorie beste vlees maakt BIT aan het Buitenhof kans op een prijs.Het Rijswijkse Niven is genomineerd in de categorie beste groente.In januari worden de winnaars bekendgemaakt . De jury bestaat uit 500 chefs en restauranteigenaren.