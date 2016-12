Trambestuurder aangevallen door gewapende man bij keerlus Leidschendam

LEIDSCHENDAM - Terwijl een 63-jarige trambestuurder na zijn pauze weer naar zijn tram loopt, wordt hij aangevallen door een gemaskerde man met een vuurwapen. De politie is dringend op zoek naar getuigen.

Het slachtoffer rijdt op dinsdagavond 13 december op lijn 6. Rond 23.30 uur is hij bij de keerlus aan de Dillenburgsingel in Leidschendam. Terwijl hij naar de tram loopt, slaat de overvaller toe. Hij bedreigt de bestuurder met een vuurwapen en eist geld.Omdat het slachtoffer meteen hard begint te schreeuwen, gaat de dader er al snel zonder buit vandoor. Hij geeft het slachtoffer nog wel een klap tegen zijn hoofd, waardoor hij gewond raakt.Het gaat om een man van zo'n 25 jaar oud en zo'n 1.90 meter lang. Hij had een stevig postuur, droeg donkere kleding en een bivakmuts met gaten bij zijn ogen en mond. Hij sprak accentloos Nederlands.De politie hoopt dat er mensen zijn die de man dinsdagavond 13 december hebben gezien in de buurt van de keerlus in Leidschendam. Misschien heeft hij er al langer rond gehangen of heeft u hem zien vluchten.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem