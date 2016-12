'Bloemen- en plantenexport op recordniveau'

Vrouw in plantenzaak

DEN HAAG - De Nederlandse export van bloemen en planten groeit dit jaar naar een recordniveau. Dat stelde brancheorganisatie VGB dinsdag, op basis van de ontwikkelingen tot en met november.

In 2016 wordt naar verwachting voor in totaal 5,7 miljard euro aan bloemen en planten aan het buitenland verkocht. Dat is 3 procent meer dan vorig jaar. Tot en met november nam de export van bloemen met 2 procent toe, tot 3,3 miljard euro. De export van planten lag in de eerste elf maanden van 2016 met 2 miljard euro bijna 5 procent hoger dan vorig jaar.



Exporteurs verwachten de positieve lijn in 2017 door te trekken, aldus VGB.