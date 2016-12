Leidse en Lierse downies strijden in restaurantwedstrijd

Nick en Damian met presentator Johan Eikelboom in lunchcafé Deksels in Leiden. (Foto: 's Heeren Loo)

LEIDEN - Wat is het beste restaurant waar mensen met een beperking werken? Binnenkort weten we het. Nick en Damian van lunchcafé Deksels in Leiden en Martijn en Charity van Lunchroom Bijzonder in De Lier strijden vanaf januari mee in het programma Downtown Dinner.





De aflevering met Nick, Damian, Martijn en Charity is te zien op 2 januari om 21.23 op NPO 3.



LEES OOK: Haagse Lizzy (20) met syndroom van Down doneert lange haar aan Stichting Haarwensen



In de restaurantwedstrijd op televisie bezoeken mensen met een verstandelijke beperking elkaars restaurant en beoordelen ze elkaar. De deelnemers vellen een oordeel over het eten, de service en de sfeer in de restaurants. De deelnemers werken in de restaurants als dagbesteding.De aflevering met Nick, Damian, Martijn en Charity is te zien op 2 januari om 21.23 op NPO 3.

Door: Redactie Correctie melden