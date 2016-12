Extra veiligheidsmaatregelen op kerstmarkt Leiden na aanslag

LEIDEN - De drijvende kerstmarkt in Leiden krijgt 'extra inrijbeperkende maatregelen' na de aanslag in Berlijn. Op een aantal plekken worden zware objecten neergezet zodat er geen auto's meer de kerstmarkt op kunnen rijden.

Naar aanleiding van de aanslag in Berlijn, waarbij twaalf doden en tientallen gewonden vielen, heeft de gemeente nog eens goed gekeken naar de veiligheidsmaatregelen die al genomen waren.'Om mensen gerust te stellen hebben we deze maatregelen genomen. Het zijn de puntjes op de i. We hebben al heel veel maatregelen genomen in de voorbereiding', zegt een woordvoerder van burgmeester Henri Lenferink. Ze realitiveert: 'We hebben een open samenleving en je kunt niet op alles voorbereid zijn.'De dag na de aanslag is de kerstmarkt in Leiden gewoon weer open. Bij het stadhuis hangt de Leidse vlag halfstok voor de slachtoffers van de aanslag in Berlijn maandagavond.Vanaf 12.00 uur slenteren bezoekers net als andere dagen weer onbezorgd langs de kramen. Toch is de aanslag voor de organisatie flink schrikken. 'Je kan je voorstellen dat het voor de organisator van een kerstmarkt extra hard aankomt', zegt Erwin Roodhart. 'En onze aandacht gaat ook echt uit naar de slachtoffers die er in Berlijn zijn gevallen.'