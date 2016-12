Verdachte overvallen taxichauffeurs psychologisch onderzocht

LEIDSCHENDAM - De 22-jarige man die wordt verdacht van drie gewelddadige berovingen van taxichauffeurs wordt eind deze maand opgenomen in het Piet Baan Centrum. Daar onderzoeken ze zijn geestelijke gesteldheid.

Dinsdag was een pro-formazitting bij de Haagse rechtbank. Daar bleek onder meer dat de man zich later tijdens de rechtszaak niet alleen moet verantwoorden voor de berovingen, maar ook voor bedreiging. In april zou hij in drie dagen tijd 157 keer hebben gebeld met een zorginstelling en medewerkers hebben bedreigd. Hij zou ze opwachten op de parkeerplaats en zou ook seksueel getinte opmerkingen hebben gemaakt.Vanaf 31 mei werden in Leidschendam drie nachten achter elkaar taxichauffeurs overvallen. Daarbij werd gedreigd met een pistool . De 22-jarige Alphenaar werd op 3 juni aangehouden