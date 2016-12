Douanier Gerrit G. uit 's-Gravenzande blijft vast wegens herhalingsgevaar

'S-GRAVENZANDE - De van corruptie verdachte douanier Gerrit G. (56) uit 's-Gravenzande blijft voorlopig vastzitten wegens het gevaar voor herhaling. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam dinsdag beslist op een aantal verzoeken van de verdediging van vier verdachten in het corruptieproces.

De douanier komt niet vrij omdat hij tegenover de rechtbank heeft toegegeven dat hij bereid was in ruil voor 25.000 euro opnieuw gevoelige informatie te verstrekken over de werkwijze van de douane in het Rotterdamse havengebied. Tegen de man is door het Openbaar Ministerie (OM) zestien jaar gevangenisstraf geëist wegens het doorlaten van containers met cocaïne. Daarvoor zou hij miljoenen euro's hebben ontvangen.Het horen van de maker van uitgelekte gesprekken met de verdachte douanier, een politie-informant woonachtig in Colombia met de schuilnaam Paul, lijkt volgens de rechtbank binnen een redelijke termijn niet mogelijk te zijn.De 56-jarige Westlander wordt verdacht van drugssmokkel, corruptie, omkoping en witwassen van geld. Gerrit G. hield er tijdens zijn werk een dubbele agenda op na. Volgens het OM heeft hij zich op grote schaal beziggehouden met illegale bijverdiensten. Hij zou duizenden kilo's cocaïne hebben binnengesmokkeld door te voorkomen dat binnenkomende containers geïnspecteerd zouden worden.