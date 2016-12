Hagenaar rijdt rond met 700 kilo illegaal vuurwerk

Een jongen steekt vuurwerk af (Foto: ANP)

DEN HAAG - Een 33-jarige Hagenaar is opgepakt omdat hij rondreed in een busje met 700 kilo illegaal vuurwerk. De man reed in het Overijsselse De Lutte, meldt de politie dinsdag.





De politie kwam de man op het spoor tijdens een routinecontrole op de A1. Al het vuurwerk is in beslag genomen. De politie doet verder onderzoek.