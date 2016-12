Beachvolleybaltoernooi in Zuiderpark niet indoor en later dan gepland

WK beachvolleybal 2015: Jantine van der Vlist. (Foto: FIVB)

DEN HAAG - Het beachvolleybaltoernooi FIVB World Tour wordt toch niet indoor gespeeld in de Sportcampus Zuiderpark in Den Haag. Ook wordt het niet gehouden van 29 maart tot en met 2 april. Dat laat de Haagse wethouder Rabin Baldewsingh weten in een brief aan de gemeenteraad.





Een alternatief is er al gevonden. Het evenement voor de spelers op zand wordt nu buiten gehouden en een 'normaal' volleybaltoernooi vindt plaats in de hal, die half juni af moet zijn. Beide toernooien zijn tegelijk, van 14 tot en met 18 juni 2017. Baldewsingh: 'De wedstrijden van de World Tour Beachvolleybal vinden plaats in een tijdelijk buitenstadion.'



Onderdeel van opening



De bedoeling is om de wedstrijden onderdeel te maken van de opening van de Sportcampus. 'In de komende maanden blijven beide partijen in gesprek om te bezien hoe hier invulling aan kan worden gegeven', aldus Baldewsingh.



LEES OOK: Den Haag krijgt nieuw indoor beachvolleybaltoernooi





